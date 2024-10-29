وداعا حسن يوسف.. أسطورة الفن المصري تغادرنا بعد مسيرة حافلة| شاهد

توفي النجم الكبير حسن يوسف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عامًا، ليترك خلفه إرثًا فنيًا غنيًا وحكايات من حياة ملهمة.

شقيقه، محمد يوسف، أعلن الخبر الحزين عبر حسابه على فيسبوك، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته، نسألكم الدعاء".

بدأ حسن يوسف مسيرته الفنية في الستينيات؛ حيث لمع اسمه بأدوار "الولد الشقي"، قبل أن يتجه للإخراج في السبعينيات ويقدم مجموعة من الأفلام الناجحة.

تزوج في بداية حياته الفنية من الفنانة لبلبة في عام 1964، قبل أن ينفصلا بعد 8 سنوات، ليكمل مشواره مع الفنانة شمس البارودي منذ عام 1972 وحتى الآن.

تميزت مسيرته بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، أبرزها دوره في مسلسل "ليالي الحلمية" وتجسيده لشخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي في "إمام الدعاة".

في يناير 2024، أعلن اعتزاله التمثيل بعد وفاة ابنه غرقًا في 2023، ليختم مسيرته الفنية بأجمل الذكريات.