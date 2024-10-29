مسجلا 2757 دولارا للأونصة.. الذهب يلامس قمة تاريخية جديدة في تعاملات اليوم

عادت أسعار الذهب العالمي للتداول بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله الأسبوع الماضي، وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق مع اقتراب الانتخابات الأمريكية وانتظار الأسواق لصدور بيانات هامة هذا الأسبوع قد تحدد مسار أسعار الفائدة.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى في 4 جلسات عند 2757 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2741 دولار للأونصة.

واستطاع الذهب تعويض التراجع الذي افتتح تداولات هذا الأسبوع بسبب تقلص المخاوف المتعلقة بالشرق الأوسط، ليعود اليوم للتداول بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله الأسبوع الماضي عند 2758 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون، ويأتي الذهب في طريقه إلى إنهاء تداولات شهر أكتوبر على ارتفاع بنسبة 4.5% حتى الآن ليمثل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.

وتشهد الفترة الحالية تحيز للذهب من قبل الأسواق والمستثمرين كملاذ آمن ومن المتوقع أن تستمر هذه الفترة حتى انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تبدأ في 5 نوفمبر القادم، والتي تسببت في حالة من عدم اليقين بسبب تقارب نتائج استطلاعات الرأي بين كلا من دونالد ترامب وكامالا هاريس.

كما حصل الذهب على دعم من توقف الدولار الأمريكي عن الارتفاع مقابل سلة من العملات الرئيسية لتظل تداولاته بالقرب من أعلى مستوياته في 3 أشهر، هذا بالإضافة إلى استقرار عوائد السندات لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياته في 3 أشهر أيضًا، وهو الأمر الذي دعم ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي من شأنها أن تحدد مسار أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وذلك مع صدور تقرير الوظائف الأمريكي الأهم إلى جانب بيانات النمو والتضخم، وهي البيانات التي يعتمد عليها البنك الفيدرالي في تقييم أداء الاقتصاد وبالتالي تقرير مسار الفائدة.

وتصل توقعات الأسواق بالنسبة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى احتمال بنسبة 94% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في نوفمبر، واحتمال بنسبة 6% أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير.



ويحقق الذهب استفادة من أسعار الفائدة المنخفضة التي تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.