تصعيد حارس 2007 للفريق الأول بنادي الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، تصعيد محمد إيهاب حارس مرمى فريق 2007.

يأتي تصعيد محمد إيهاب في إطار سياسة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتصعيد حراس قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول بشكل مستمر من أجل اكتساب المزيد من الخبرات.

وكان محمد إيهاب تألق في مباراة الزمالك والأهلي مواليد 2007 وتصدى لركلتي ترجيح في فوز الفريق بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ركلات الترجيح، والتي أقيمت في إطار مباريات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية للشباب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.