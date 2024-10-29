"المتحدة" تنعي الفنان حسن يوسف

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد رحلة فنية حافلة بالأعمال الهامة.

بيان الشركة المتحدة

ونشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان لها اليوم، نعي للفنان حسن يوسف، وجاء البيان "تنعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسي الفنان القدير حسن يوسف، والذي رحل عن عالمنا اليوم، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل وللشعب المصري، داعين الله عز وجل أن يلهم أحبائه وذويه الصبر والسلوان".

قدم الفنان حسن يوسف العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "سوق السلاح، دماء علي النيل، التلميذة، خان الخليلي، الثلاثة يحبونها، الحياة حلوة، الاصدقاء الثلاثه، شياطين البحر، اجازة صيف"، وعلي مستوي الدراما قدم عدد من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل "زينب والعرش، الرحلة، الإسلام حضارة، ألف ليلة وليلة، انوار الحكمة، إمام الدعاة، دنيا جديده، مسألة كرامة، زهرة وازواجها الخمسة، كلمة سر"، وفي المسرح شارك في مسرحيات "هات وخد، قصة الحي الغربي، تصبح على خير يا حبة عيني".