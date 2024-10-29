برنامج تدريبي خاص لشيكابالا على هامش مران الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تدريبياً لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى "شيكابالا" تدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الفني قبل المشاركة في الفقرات البدنية والفنية مع الفريق بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.