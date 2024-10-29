باحث: المجلس الوطني للتعليم يهدف لتوحيد السياسات الخاصة بمرحلة ما قبل الجامعة

قال الدكتور محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن استراتيجية مصر 2030 تشير إلى ضرورة إنشاء مجلس وطني للتعليم، يستهدف المرحلة الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء مجلس وطني للتعليم تطورت بعد ذلك في 2017 لإنشاء مفوضية عليا للتعليم في أحد مؤتمرات الشباب.

وأضاف سلامة في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن فكرة إنشاء مفوضية عليا للتعليم طُرحت أمام مجلس الحوار الوطني في القضايا الاجتماعية ولكنها تطورت من مفوضية عليا للتعليم والتعليم الفني أي التعليم ما قبل الجامعي وتوسعت لتشمل الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ولفت إلى أنه أصبح هناك مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار، متابعًا في السابق كان أمامنا مجلس وطني يختص بسياسات التعليم قبل الجامعي فقط، ولكن الآن أصبح هناك مجلس وطني يختص بسياسات التعليم بشكل عام سواء كان تعليم قبل الجامعي أو تعليم عالي أو تعليم أزهري، كون أن كل أنواع التعليم في مصر تم دمجها تحت مظلة المجلس الوطني للتعليم والتي تهدف إلى توحيد السياسات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي.