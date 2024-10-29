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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد من جامعة الإسماعيلية الأهلية يزور وحدات الصاعقة عرين الأبطال

نائب رئيس جامعة الإسماعيلية
نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ووفد أسرة طلاب م
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قام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ووفد أسرة طلاب من أجل مصر بزيارة قوات الصاعقة بأنشاص، تأتي الزيارة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه؛ لتوعية طلاب الجامعات المصرية بالدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة، والقوات المسلحة والشرطة.

حيث قامت قوات الدفاع الشعبي بالتعاون مع جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بإشراف العقيد فادي نبيل مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

بدأت الزيارة باستقبال قوات الصاعقة وفد الجامعة والترحيب به. ثم تم تقديم شرح تفصيلي لمراحل إنشاء وتطوير قوات الصاعقة ، إلى جانب عرض للمهام القتالية التي شاركت بها قوات الصاعقة بالحروب السابقة.

ثم شاهد وفد جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مجموعة من العروض الحية لبعض التدريبات القتالية للقوات.

كما شارك وفد أسرة طلاب من أجل مصر في جولة طويلة داخل قيادة قوات الصاعقة، إلتقى خلالها العشرات من أبطال هذه الوحدات، باعتبارهم نموذجا حقيقياً للتضحية والفداء والدفاع عن ثرا الوطن

كما شهد الوفد خلال الجولة ، عدد من مناطق التدريبات، التي تظهر مهارات الصاعقة

من جانبهم أعرب وفد أسرة طلاب من أجل مصر، عن سعادتهم البالغة لمشاركتهم في هذه الجولة داخل قيادة قوات الصاعقة، واعتزازهم برؤية أبطال هذه الوحدات، والتحاور معهم، وتعرفهم على الإمكانيات ووسائل التدريب، ومراحل التأهيل للوصول بالمقاتل إلى درجة الاحترافية العالية في تنفيذ المهام.

وفي نهاية الجولة تم تبادل الدروع والتقاط بعض الصور التذكارية.

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