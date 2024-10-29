محافظ البحيرة تتفقد قافلة غذائية تضم 13 سيارة متنقلة

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، قافلة غذائية موسعة أمام ديوان عاز المحافظة ضمت 13 سيارة، وذلك بحضور المهندس إيهاب فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمهندس كامل غانم، مدير عام الإصلاح الزراعي بالبحيرة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية، وضمن المبادرة الرئاسية "بداية".

وأشادت محافظ البحيرة بجهود وزارة الزراعة بتنفيذ القافلة والتي أسهمت في توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق بين محافظة البحيرة ووزارة الزراعة وتضم 3 سيارات لبيع اللحوم البلدية بسعر 280 جنيهًا للكيلو، وسيارتين للسلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 20-25%، بالإضافة إلى 8 سيارات لبيع بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا للكرتونة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر حرص المحافظة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة عبر إطلاق قوافل غذائية تهدف إلى تقديم منتجات عالية الجودة، بالاضافة الى التوسع في فتح المنافذ الثابتة والمتحركة، مع الاستمرار في الحملات التموينية على الأسواق لمكافحة جشع بعض التجار، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما أشارت إلى خطة المحافظة للتوسع في إطلاق القوافل الغذائية وفتح منافذ بيع المواد الغذائية بالمناطق النائية والمحرومة لتصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

ومن المقرر أن تتواجد القافلة اليوم بمدينة دمنهور بميدان جلال قريطم بدمنهور، وأمام مديرية التربية والتعليم، وبجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

كما تحركت عدد 3 سيارات من القافلة لتصل إلى أهالي مدينة إيتاي البارود، لتوفير احتياجاتهم الغذائية بأسعار مخفضة.