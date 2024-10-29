عقب صلاة العصر.. تشييع جثمان حسن يوسف بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

يشيع جثمان الفنان الراحل حسن يوسف عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان قد أعلن محمد يوسف، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، صباح اليوم الثلاثاء، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

حسن يوسف من مواليد 14 أبريل 1934 ، مثّل وأخرج العديد من الأفلام. اشتهر في الستينيات بأدوار "الولد الشقي". اتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي.

ومن تلك الأفلام ما اعترضت عليها رقابة المصنفات الفنية، مثل فيلم الجبان والحب. كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.وفي يناير 2024 أكد اعتزال التمثيل نتيجة وفاة ابنه غرقاً في العام 2023.