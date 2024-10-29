مساعد وزير الخارجية الأسبق: الانتخابات الأمريكية شكلها ديمقراطي ولكنها من أعقد النظم|فيديو

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الحزب الديمقراطي اقترب كثيرًا من مبادئ نظيره الجمهوري في كثير من القضايا بالفترة الآخيرة، فلم يعد الحزب الذي يعبر عن الأقليات والطبقة العاملة بالصورة الواضحة والمعتادة، ما أدى إلى وجود تقارب في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأضاف رخا في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن استطلاعات الرأي حول المرشحين تكون مؤشرًا ولكن ليس دقيق حسب مصدرها، موضحًا أنه لا يوجد قيادة تليق برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، فالمرشحان عليهما عيوب ومآخذ كثيرة، فعلى سبيل المثال المرشح دونالد ترامب مُتهم في العديد من القضايا.

وتابع، أن المرشحين في الانتخابات الأمريكية شخصيات غير بارزة وبالتالي الفرق بينهما ضيق للغاية، مشيرًا إلى أن انتخابات الرئاسة الأمريكية من أعقد نظم الانتخابات حول العالم، ولا يوجد مثيل لها، لافتًا أن شكلها ديمقراطي لكنها غير ذلك.