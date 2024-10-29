عمرو الليثي ناعيا حسن يوسف: فقدنا قامة فنية وإنسانية

نعى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات و تلفزيونات دول التعاون الإسلامي ونائب رئيس غرفة صناعة السينما، الفنان القدير حسن يوسف ، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، داعيًا الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

ونشر الليثي عبر صفحاته علي وسائل التواصل: "أنعى بمزيد من الحزن الصديق العزيز والفنان الكبير حسن يوسف، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وذكر الليثي، أننا فقدنا قامة فنية وإنسانية كبيرة، وقدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الرائعة، والتي ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ.