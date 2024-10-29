تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة، في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.03%، ليصل إلى مستوى 30,762.93 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.48%، وصولًا إلى مستوى 3,172.28 نقطة، وانخفض ايضًا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.04%؛ ليصل إلى مستوى 38,109.73 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.06%، مسجلًا 13,498.29 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.22%، وصولًا إلى 6,593.08 نقطة.

بينما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.98%، وصولًا إلى 7,994.75 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.69%، ليصل إلى مستوى 11,201.72 نقطة.