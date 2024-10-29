بالفيديو.. وزير الآثار: مصر لديها إمكانيات كبيرة سياحيا ونعمل على تطوير المقاصد وتسويقها

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن مواجهة الشائعات شيء أساسي لابد أن نواجهه، ولكن في الأساس لابد ألا ننصت لهذه الشائعات أو لا ننصت لما يثير الرأي العام خارج الأطر الشرعية.

وأضاف "فتحي" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسيلة تواصل داخل الدولة المصرية ولا يتم بناء اجتماعات أو تحسينات بناء على بيانات تخرج عبر السوشيال ميديا، مؤكدًا أن العمل المؤسسي له قنواته الطبيعية والتي يتم التعامل من خلالها.

وتابع، أنه يمكن التواصل مع وزارة السياحة والآثار عبر أكثر من قناة وموجودين على صفحة المجلس الأعلى الأثار، مؤكدًا أنه لابد من التفرقة ما بين مما يسجل كأثر وبين ما هو من التراث ويجب المحافظة عليه بنسبة 100 %، قائلًا: "جاهزون للإنصات لأي شيء به مصلحة عامة للجميع ولكن بالشكل الصحيح والمؤسسي".

وأردف، أن مصر لديها إمكانيات كبيرة سياحيًا، ونعمل على تطوير المقاصد السياحية وتسويقها عالميًا.