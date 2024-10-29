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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أبرزهم الخطيب وعثمان.. قرار قضائي بشأن 10 دعاوى سب وقذف ضد مرتضى منصور

المحامي محمد عثمان
المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي
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 أجلت محكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في 10 دعاوى مقامة من المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف لجلسة 17 ديسمبر المقبل.

 وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.

محكمة الاقتصادية محاكمة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المحامى محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلى