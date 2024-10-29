من الولد الشقي إلى إمام الدعاة.. محطات في حياة الراحل حسن يوسف

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، الفنان حسن يوسف، بعد رحلة فنية حافلة بالأعمال لسنوات طويلة، وشارك كبار نجوم الفن على مدار عدد كبير من الأجيال الفنية.

شمس البارودي "زوجة حولت البوصلة من أدوار الولد الشقي إلي إمام الدعاة"

أحد أهم محطات الحياة والفن معاً، بعد الزواج بفترة قصيرة أعلنت الفنانة شمس البارودي اعتزالها الفن، وابتعدت عن الأضواء والشهرة، وبعد ذلك القرار ابتعد الفنان حسن يوسف عن الفن لسنوات، وعاد مرة أخرى للفن ولكن بتغيير للبوصلة بشكل جديد، وقدم أعمالا اجتماعية علي مستوي الدراما، وقدم العمل الأشهر مسلسل "إمام الدعاة" عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وفاة الابن "محطة الألم"

المحطة الأصعب في حياة الفنان الراحل حسن يوسف، كانت رحيل نجله عبدالله حسن يوسف، وذلك بشكل مفاجئ في فاجعة خلعت قلوب الجماهير والوسط الفني، وكانت المحطة الأصعب في حياة الفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي.

مدرسة حسن يوسف الفنية

قدم الفنان الراحل حسن يوسف أدوارا فنية كثيرة، واستطاع من خلالها أن يقدم نفسه كأحد نجوم الصف الأول سينمائياً.

تميز الفنان حسن يوسف بتقديم شخصية الولد الشقي، ومع ذلك قدم بعد الأعمال التي أظهر من خلالها قدرات تمثيلية درامية بعيداً عن الأدوار الكوميديه والحفيفة، وأبرز الأدوار في فيلم "في بيتنا رجل"، ونجح أيضا في الدراما، في تغيير أنماط الشخصيات الفنية التي قدمها في السينما، وكانت مرحلة النضج الفني، وتنوعت العمالة بشكل كبير، وكانت له بصمات بين الأعمال الدينية والتاريخية والاجتماعية، وهو ما أضاف إلي مدرسة حسن يوسف فصل جديد من الإبداع الفني، خلال مسيرة فنية حافله بالأعمال الهامة بين السينما والدراما والمسرح.

أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان حسن يوسف العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "سوق السلاح، دماء علي النيل، التلميذة، خان الخليلي، الثلاثة يحبونها، الحياة حلوة، الاصدقاء الثلاثه، شياطين البحر، اجازة صيف"، وعلي مستوي الدراما قدم عدد من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل "زينب والعرش، الرحلة، الإسلام حضارة، ألف ليلة وليلة، انوار الحكمة، إمام الدعاة، دنيا جديده، مسألة كرامة، زهرة وازواجها الخمسة، كلمة سر"، وفي المسرح شارك في مسرحيات "هات وخد، قصة الحي الغربي، تصبح على خير يا حبة عيني".