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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 10 عمال بتسمم غذائي في مصنع ببنها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت قرية شبلنجة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، إصابة 10 عمال بتسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة كشري، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود إشارة من مستشفى حميات بنها، بوصول 10 عمال مصابين بحالات تسمم غذائي داخل مصنع الواحة بقرية شبلنجة ببنها.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة كلا من: "يوسف ع م"، "محمد ف ع"، "مريم ي م"، "هاجر م س"، "هند ن س"، "سلمى ا ف"، "رحمة ا ف"، "نيفين ن س"، "حميدة ع ع"، "وسام ص ا"، وجميعهم عمال بمصنع، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حالات تسمم مديرية أمن القليوبية مركز بنها محافظة القليوبية