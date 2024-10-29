وزير السياحة: أعمال تنظيف تماثيل أسود قصر النيل تمت وفقا للقواعد العلمية|فيديو

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن ما أثير حول تماثيل أسود كوبري قصر النيل شائعات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أعمال التنظيف والصيانة التي تتم لتماثيل أسود كوبري قصر النيل تأتي في إطار التعاون مع محافظة القاهرة ورغبتها بالاستعانة بالخبرات الموجودة بالمجلس الأعلى للآثار في مجال الترميم.

وأضاف فتحي في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن أعمال التنظيف والصيانة التي يقوم بها فريق العمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار لتماثيل أسود كوبري قصر النيل تتم بدقة وحرص شديد ووفقًا للقواعد العلمية والفنية المتبعة والمتعارف عليها، موضحًا أن أعمال تنظيف تماثيل أسود قصر النيل اقتصرت على إزالة الأتربة والاتساخات الملتصقة وغازات التلوث الجوي فقط بإلإضافة إلى وضع طبقة عزل شفافة لحماية التماثيل من العوامل الجوية.

وتابع، أن عملية تنظيف وصيانة تماثيل أسود كوبري قصر النيل لم يتم فيها استعمال ورنيش أو مواد ملمعة أدت إلى تغير لونها كما أُشيع، موضحًا أنه خلال أعمال صيانة تماثيل أسود كوبري قصر النيل لم يتم رصد أي ترسبات لنواتج الصدأ وذلك بسبب خضوع هذه التماثيل لأعمال التنظيف الدورية.