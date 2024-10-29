أستاذ جراحات مخ وأعصاب: ضغوط الحياة تلعب دورا في الإصابة بالجلطات| فيديو

قال الدكتور طارق حمدي السري، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة عين شمس، إن مصطلح السكتة الدماغية هو تعبير منضبط جدًا طبيًا، فالسكتة الدماغية تشبه فصل الكهرباء ما يؤدي لإغلاق الأجهزة والأنوار، وهو ما يحدث نتيجة حدوث خلل في شريان، وبالتالي يعجز عن توصيل الدم للمخ.

وأضاف السري، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن السكتات الدماغية تحدث نتيجة انفجار الشريان مكونا كتلة من الزيف أو بسبب حدوث جلطة بالتالي يتم عدم توصيل الدم لجزء معين، موضحًا أن السكتة الدماغية تستغرق بضع دقائق فقط ومن الممكن معالجة المصاب عبر تقديم خدمة طبية متكاملة تجعله يعيش حياته بشكل مستقر وطبيعي كأنه لم يتعرض لشيء.

وتابع، أن الإنسان المصاب بالسكتة الدماغية يكون على قيد الحياة ولكن بحسب الشريان وبحسب الجزء الذي يغذيه هذا الشريان، وأيضًا درجة إغلاق هذا الشريان.

وأوضح أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة عين شمس، أنه في حالة الإصابة بالسكتة الدماغية يجب الإسراع إلى الطبيب بشكل فوري، مؤكدًا أن ارتفاع ضغط الدم والسكر والدهون من ضمن أهم الأسباب التي تؤدي إلى جلطات المخ والسكتة الدماغية، كما أنّ التدخين والسمنة قد يصيب الفرد بهذه المشكلة، لافتًا أن الضغوط النفسية وضغوط الحياة تلعب دورًا أساسيًا في الإصابة بالجلطات.