المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في الساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جرائم السرقة بالإكراه بمنطقة الساحل.

كان قسم شرطة الساحل تلقت بلاغا من مواطن يفيد سرقته وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة، تمكنت قوات الأمن من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب واقعتى سرقة أجهزة من داخل "مدرسة ومسكن أحد الأشخاص" بدائرة القسم ، وتم بإرشادهما ضبط بعض المسروقات بمسكن أحدهما ، وأضافا بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سئ النية" (مالك محل أجهزه كمبيوتر "تم ضبطه" ، وبحوزته المسروقات المستولى عليها.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.