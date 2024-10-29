مجلس الشيوخ يعلن تشكيل لجنة القيم

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن تشكيل لجنة القيم برئاسة النائب محمد حسام الدين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وضم تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ، الأسماء التالية:

عبد المنعم إبراهيم بيومي التراس

أيمن محمد حامد الشريف

نهال مجدي أحمد فهمي المغربل

محمد إسماعيل محمد منظور

إيريني ثابت جورج شرقاوي

أحمد جلال أبو الدهب

هالة كمال عبد الجابر

راجية سعد عبد الحميد محمد

محمد علي عبد الفضيل قنديل

ريهام مجدي محمد عفيفي

أحمد محسن مبارك سليم

عبد المنعم سعيد علي عبد العال

مصطفى قدري مصطفى الشريف

أحمد عبد المنعم محمد عماد الدين الجندي

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي ستناقش مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وجاء في تقرير اللجنة أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.

وقالت اللجنة: “لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية”، متابعة: “ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي”.