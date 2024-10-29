بالفيديو.. تفاصيل إطلاق النسخة الخامسة من برنامج "ستارز" بالغربية

قالت الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، إنه تم إطلاق النسخة الخامسة من برنامج نجوم مصرية "ستارز" بمحافظة الغربية، أمس الاثنين، بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة.

وأضافت "الوكيل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن برنامج نجوم مصرية يستهدف فئة شباب الجامعة، موضحة: أن بدايته كانت بعدد من المحافظات، هي الإسكندرية، والبحيرة ومن ثم طنطا بمحافظة الغربية.

وتابعت، أن برنامج نجوم مصرية تدريبي شامل للشباب الجامعي، ويهدف إلى بناء القدارت وإعطائهم الكثير من المعارف والمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل، ولتحديات المستقبل، موضحة أن التدريب يهدف إلى لفت النظر والحديث عن التنمية المستدامة والوظائف المستقبلية وأيضا الخضراء، والابتكار وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب الدعم المادي التي توفره مؤسسة حياة كريمة، لتصل إلى مبلغ حوالي 5 مليون.