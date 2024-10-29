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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان يستضيف حفل تخرج كلية العلوم بجامعة عين شمس

مجمع الفنون والثقافة
مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان
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استضاف مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان حفل تخرج كلية العلوم بجامعة عين شمس في أجواء احتفالية تجمع بين الفخر والاعتزاز بمجهودات الطلاب والخريجين، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة المجمع، وإشراف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع.

وقد عكس اختيار مجمع الفنون والثقافة لإقامة الحفل دوره المتزايد كوجهة ثقافية بارزة تساهم في دعم الأنشطة الأكاديمية والفنية، ويعد هذا المجمع أحد أبرز المنشآت الثقافية في القاهرة؛ إذ يتميز بتصميمه المعماري الفريد وتجهيزاته المتطورة التي تسمح باستضافة العديد من الفعاليات المختلفة، بما في ذلك المعارض الفنية، والحفلات الموسيقية، والمناسبات الأكاديمية.

كما يُعد المجمع بيئة ملهمة تساهم في تواصل الفن والثقافة مع الأكاديميين والطلاب من مختلف الجامعات، مما يجعله منصة لنقل المعرفة وتعزيز الوعي الثقافي.

كلية العلوم جامعة عين شمس مجمع الفنون والثقافة