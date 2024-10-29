عمرو فتوح: تعاقدات تصديرية جيدة للشركات المصرية في ختام معرض كانتون الصين

قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركات المصرية التي شاركت بالمرحلة الثانية لمعرض كانتون الصين 2024 ضمن الجناح المصري حققت نجاحات عديدة وتعاقدات تصديرية جيدة في ختام مشاركتها للمعرض التجاري الأهم في العالم.

وأوضح فتوح، أن تعاقدات الشركات المصرية مع المشترين الدوليين شملت العديد من الأسواق الدولية المستهدفة والمهمة لمصر ومن أهمها أسواق إفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا الجنوبية وبعض الدول العربية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من معرض كانتون الصين ركزت على صناعات مواد البناء والأدوات المنزلية، كما كانت لها بالغ الأثر والأهمية في الترويج للصناعة المصرية وإظهار مدي تقدم وتطور المنتجات المصرية وقدرتها التنافسية العالية من حيث الجودة الفائقة والسعر المناسب، موضحًا أن تواجد الشركات المصرية في أكبر منافس عالمي خير دليل علي ان تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن العلم المصري والصناعة المصرية لاقت استحسان جميع الزائرين والمشترين الدوليين خاصة من الدول العربية الشقيقة، وحملت رسالة هامة بأن مصر والشركات المصرية حاضرة دائما في المحافل الدولية.