محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية ومشروعات ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكواهم ومتطلباتهم بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، وجبريل عبد الوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة، وسعد عشري، وكيل مديرية العمل، وخالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندسة ولاء حمدي، مدير إدارة أملاك الدولة، وسيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورحاب أبو غرب، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ورأفت جورج، مسؤول الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

واستمع محافظ الفيوم خلال اللقاء إلى مطالب واحتياجات عدد من المواطنين بشأن توفير مساعدات مالية ومعاشات للأسر الأولى بالرعاية، موجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم.

وكلف المحافظ، وكيل الوزارة بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من التدخلات للحالات الأولى بالرعاية، وتوفير كشك لأحد الأشخاص من الأولى بالرعاية بمركز طامية، وكشك آخر لشاب كفيف يعول شقيقاته الفتيات وليس لديه مصدر دخل للأسرة، والتواصل مع مؤسسة التكافل لصرف مساعدة مالية شهرية لأرملة تعول أطفال صغار نظرًا لظروفها المادية والاجتماعية، وكذا تدبير ماكينة خياطة لإحدى السيدات لديها طفل من ذوي الاحتياجات، موجهًا رئيس مدينة الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص كشك لها بقرية بني صالح، للمساعدة في تدبير نفقات المعيشة ورعاية الأطفال الصغار.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بتوفير العلاج اللازم لطفلين يعانيان من مرض وراثي مناعي، وكلف المكتب الفني، بإجراء التدخلات اللازمة لرعاية أسرة الطفلين، من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة، كما وجه بفحص حالة موظفة بقطاع الصحة تقيم بمركز سنورس وتم تكليفها بالعمل بمركز يوسف الصديق، ودراسة مطلب نقلها إلى إحدى المنشآت الطبية بالقرب من محل إقامتها نظراً لظروفها الصحية والأسرية.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بشركات ومصانع القطاع الخاص، تتناسب مع إعاقتهم، وتوفير الدعم والتمويل اللازم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لعدد من الشباب الراغبين في إقامة مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للحالات الأولى بالرعاية، ودراسة مطلب أرملة مسنة بالحصول على وحدة سكنية بديلة للوحدة التي تم إخلائها بإحدى العمارات السكنية المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمنطقة دمو، بعد سوء حالتها الإنشائية وتهدم جزء منها.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه سيتم التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لدراسة شكوى عدد من المتضررين من عدم تسليمهمم الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة هوارة، موجهًا بتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة ودراسة شكوى أحد الأشخاص من قيام جاره ببناء غرفة مخالفة تحجب نوافذ منزله بمركز اطسا، مشدداً على تنفيذ قرار إزالة للغرفة حال مخالفتها شروط الترخيص.

على صعيد آخر، عقد الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور هاني رجب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحث خلاله 29 شكوى ومطلب لأهالي المركز والقرى التابعة، كما عقد لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية بالشواشنة بحث خلاله 14 مطلبًا وشكوى، بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس مدينة يوسف الصديق، ووجه بسرعة حل جميع المشكلات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما عقد أحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاء لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحضور الدكتورة شيرين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلاله 20 حالة، ولقاء لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، تم خلاله بحث 26 حالة.

تنوعت الشكاوى التي تم بحثها بمراكز إطسا وأبشواي ويوسف الصديق، بين طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلى بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية والأكشاك المستوفاة للشروط، وطلب إجراء عمليات جراحية، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة،.

inbound272514641279053508

inbound7053734625063071219

inbound4801182343741473150

inbound7662935922322127790