"أمراض الدم الوراثية".. ندوة علمية بتمريض بني سويف

نظمت كلية التمريض تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، ندوة علمية حول أمراض الدم الوراثية، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي لأمراض الدم الوراثية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد ناجي، عميد الكلية، والدكتورة حنان الزبلاوي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر في الندوة الدكتور محمد حسين معبد، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الندوة تناولت أنواع وأسباب أمراض الدم الوراثية والتحاليل اللازمة للكشف المبكر عنها والفحوصات المختلفة التي تسبق الزواج خاصة زواج الأقارب لتجنب الوصول إلى طفل خالي من أمراض الدم الوراثية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات والأدوية الجديدة والعلاج الذي توفره الدولة للمصابين.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للإجابة على تساؤلات الحضور من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلاب.