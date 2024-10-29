ads
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"أمراض الدم الوراثية".. ندوة علمية بتمريض بني سويف

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت كلية التمريض تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، ندوة علمية حول أمراض الدم الوراثية، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي لأمراض الدم الوراثية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد ناجي، عميد الكلية، والدكتورة حنان الزبلاوي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر في الندوة الدكتور محمد حسين معبد، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الندوة تناولت أنواع وأسباب أمراض الدم الوراثية والتحاليل اللازمة للكشف المبكر عنها والفحوصات المختلفة التي تسبق الزواج خاصة زواج الأقارب لتجنب الوصول إلى طفل خالي من أمراض الدم الوراثية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات والأدوية الجديدة والعلاج الذي توفره الدولة للمصابين.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للإجابة على تساؤلات الحضور من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلاب.

رئيس جامعة بني سويف ندوة علمية أمراض الدم الوراثية