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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يتخذ أولى خطواته بعد الحكم على الثلاثى

الزمالك
الزمالك
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اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أول خطواته ضد الحكم الذى صدر اليوم الثلاثاء من محكمة أبو ظبي، ضد ثلاثى الفريق.

وكانت محكمة أبو ظبي، قد قضت اليوم الثلاثاء، بحبس الثلاثي مصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" وعبد الواحد السيد مدير الكرة، شهرا، وتغريم كل منهم 200 ألف درهم إماراتي، لما بدر منهم عقب مباراة بيراميدز فى السوبر المصرى الذى استضافته الامارات.

وعلمت “البوابة نيوز”، أن حسين لبيب رئيس النادي، ينوي في الوقت الحالي التقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بحبس الثلاثي.

وتعرض ثلاثي الزمالك وفقا للمحكمة، لتهمة واحدة، وهى "استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده".

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