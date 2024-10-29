افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق عين شمس

افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق عين شمس.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارات والمحافظة، وأعضاء مجلس النواب، وتفقد الحاضرون مقر الشهر العقاري وفرع التوثيق اللذان يعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد وفقًا لمنظومة التحول الرقمي.

كما تم عرض مادة فيلمية لشرح وتوضيح ما تم من أعمال في المقر بعد نقله وتطويره، والذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير مقرات الشهر العقاري والتوثيق على مستوي الجمهورية، وهو ما يؤدي إلى حصول المواطنين على الخدمات المقدمة بسهولة ويسر، والتقى وزير العدل بعدد من المواطنين واستمع إلى طلباتهم ووجه بسرعة حلها،

يذكر أن مأمورية الشهر تتولى أعمال التسجيل العقاري وفقًا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2022، ويأتي افتتاح ذلك المقر استمرارًا للتعاون المثمر والبناء بين وزارات العدل والتخطيط والتنمية المحلية.



