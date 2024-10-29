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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسب لعب الكرة.. إصابة شاب خلال مشاجرة بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب شاب بجرح قطعي في الظهر إثر مشادة كلامية على خلاف سابق في أثناء لعب كرة قدم بإحدى قري مركز طاميه بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم  إخطارا من مأمور مركز شرطة طاميه يفيد بتلقى بلاغا من مستشفى طاميه المركزي بوصول شاب يدعى" م . ص" 18سنة، طالب، ومقيم بقرية دار السلام التابعة لدائرة المركز مصابا بجرح شبه نافذ بالظهر  استوجبت 32 غرزة ـ وفق تقرير الفحص المبدئي. 

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبسؤال المصاب اتهم المدعو " أحمد .م ، 15 سنة، طالب ومقيم بذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "كتر"، وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما في أثناء لعب كرة القدم تطورت إلى مشاجرة اليوم.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة «كتر»، وتم التحفظ عليه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بسبب لعب الكرة إصابة شاب أثناء لعب كرة قدم قرية دار السلام بمركز طامية محافظة الفيوم مشاجرة بين شباب