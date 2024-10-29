ضبط مطحن مخالف لجمعه دقيق بلدي مدعم بأشمون

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، ضبط مطحن مخالف في مركز أشمون كان يقوم بتجميع 20 طنا من الدقيق البلدي المدعم، بغرض إعادة تعبئته كدقيق سياحي، إلى جانب 5 أطنان من النخالة المحظور تداولها في الأسواق، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاءت هذه الضبطية ضمن حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين في المنوفية، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وشدد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، ومواجهة كافة الممارسات الاحتكارية والتصدي لجشع التجار، حفاظاً على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.