إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 7 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية فانوس بدائرة مركز طاميه بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز ، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي،



وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.