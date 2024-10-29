أثناء نزولهم.. إصابة 3 أشخاص سقطوا من القطار بالقليوبية

أصيب 3 أشخاص بسبب سقوطهم من القطار أثناء التهدئة فى مزلقان ميت حلفا بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث إصابة 3 أشخاص سقطوا من القطار أثناء نزولهم على مزلقان قرية ميت حلفا بقليوب.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.