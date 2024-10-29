مدير المستشفيات الميدانية بغزة: نناشد المنظمات الدولية التدخل لإنقاذ المنظومة الصحية

ناشد مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية بغزة، المنظمات الدولية التدخل لإنقاذ المنظومة الصحية في القطاع، وذلك في كلمته التي عرضتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف مدير المستشفيات الميدانية بغزة، أن وزارة الصحة الفلسطينية تقف أمام تحدي كبير خاصة في شمال غزة، وذلك بسبب العدد الكبير من الشهداء والمصابين والجرحى، مشيرًا إلى أنه لا يوجد كوادر طبية متخصصة في المستشفيات ولا سيارات إسعاف، ولا أدوية أو مستهلكات طبية، وذلك بعد محاصرة الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات كمال عدوان والاندونيسي والعودة واعتقال بعض الكوادر بداخلها.

وتابع مدير المستشفيات الميدانية بغزة، أن شمال غزة تعرض لمجزرة كبيرة صباح اليوم وقع على إثرها 77 ما بين شهيدًا ومفقودًا وعليه يتم التأكيد والمناشدة على ضرورة وقف الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضرورة حماية المستشفيات والطواقم الطبية.