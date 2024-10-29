تكريم السيناريست محمد حفظي في افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

أعلنت إدارة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا، تكريم السيناريست محمد حفظي ضمن فعاليات افتتاح المهرجان يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، تقديرا لدوره في دعم الأفلام القصيرة ومنحها فرص التواجد علي منصات جوائز المهرجانات الدولية .

وأعرب الكاتب والسيناريست محمد حفظي عن تقديره علي هذ التكريم من إدارة المهرجان المهرجان وعلق أنه يعني له الكثير، خاصةً أنه يأتي من مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة جدا، التي أصبح لها تواجد كبير على خارطة إنتاج شركات الإنتاج السينمائي نتيجة الإقبال المتزايد على مشاهدتها عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.

وتابع حفظي أنه منذ بداية عمله في الإنتاج السينمائي لا يفرق بين إنتاج فيلم طويل أو قصير، والأساس لديه هو جودة العمل وصدق وموهبة صانعه حتى لو كان العمل هو الأول في مشواره.

تنطلق فعاليات حفل افتتاح المهرجان يوم الأحد الموافق ٣ نوفمبر، بدعوة نجوم الفن والسادة الإعلاميين والصحفيين، ويقدم المهرجان الشخصيات المكرمة ضمن حفل الافتتاح.