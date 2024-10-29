خبير: الاهتمام بالتجارة الداخلية مهم لتحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدل البطالة

قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بزيادة حجم الاستثمارات وتنمية منظومة التجارة الداخلية، موضحًا أن الاهتمام بالتجارة الداخلية أمر مهم لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف عنبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أنّ تأثير هذا الأمر يكون بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد الكلي، حيث إن اهتمام الدولة المصرية بإنشاء مراكز تجارية، يسهم في زيادة المعروض من السلع والخدمات بشكل يضرب عمليات الاحتكار في مقتل وخفض معدل البطالة، كما يعتبر أحد أهم الأسباب التي تساعد في محاربة التضخم.

وتابع، وصول المراكز التجارية وتوزيعها على المحافظات والأقاليم بعد أن كانت مقتصرة على العاصمة فقط، يعد أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى محاربة التضخم والاحتكار، كما يعزز من الاستثمار ويحفز المستثمرين على الاستثمارات في قطاعات بعينها، خاصة أنَّ هذه المراكز شاملة تضم الكثير من المنتجات والخدمات التي يحتاجها المواطن وبالتالي يزيد من الفرص الاستثمارية، خاصة أن الدولة المصرية لديها المناخ الأكثر جاذبية للاستثمار في المنطقة.