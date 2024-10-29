الحبس شهر وغرامة 600 ألف درهم لثلاثي الزمالك

أصدرت محكمة أبو ظبي، قرارًا بحبس ثلاثي الزمالك: "مصطفى شلبي وعماد دونجا وعبد الواحد السيد"، لمدة شهر بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم لكل فرد، وذلك على خلفية ما قام به اللاعبين في مباراته أمام فريق بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصري بالإمارات بالتعدي على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

وكان قد تقدم أحد أفراد الأمن الإماراتي بمحضر رسمي ضد كلا من "دونجا وشلبي وعبد الواحد" بعد التعدي عليه، وعليها أقيمت الخميس الماضي الجلسة الثانية في القضية، وتقرر خلالها تأجيل الحكم إلى اليوم 29 أكتوبر.

يذكر أن نادي الزمالك، كان قد أصدر بيانًا على خلفية هذه الأزمة، قائلًا: «يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، احترامهم الشديد وتقديرهم المتناهي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادة وشعبا وجميع أجهزتها، كما يؤكد مجلس الإدارة احترامه للقضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولجميع قراراته وأحكامه ويؤكد ثقته التامة به».