محافظ أسوان يوجه بمتابعة مشروع تأهيل محطات مياه أبو سمبل السياحية

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس عبد الصبور الراوي، بالمتابعة الميدانية لمشروع إعادة تأهيل محطات مياه الشرب بمدينة أبو سمبل السياحية لرفع كفاءتها وزيادة طاقتها الإنتاجية لخدمة أهالي المدينة والحركة السياحية الوافدة إليها.

وأكد المحافظ، أنه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقيادة المهندس ممدوح رسلان نعمل جاهدين لتأهيل محطات مياه الشرب بمختلف المدن والمراكز لتلبية المطالب الجماهيرية والكثافة السكانية على الوجه الأكمل.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة قطاعات العمل العام.

تأهيل محطات مياه الشرب بمدينة أبو سمبل السياحية

أوضح المهندس عبد الصبور الراوي، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان عقب قيامه بزيارة ميدانية خلال الأيام الماضية لمدينة أبو سمبل السياحية تم التوجه بفريق عمل من الشركة للوقوف على الأعمال الجارية بمشروع تأهيل محطات مياه الشرب بالمدينة بالتنسيق مع سيد سعدي، رئيس المدينة، ومحمد مندور، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

ولفت إلى أن الأعمال تشمل رفع كفاءة وحدات الإنتاج والمحابس وتغيير الوسط الترشيحي والعزل وأعمال الدهانات والمراشمة، مع التأمين الخاص بالمعامل ومنظومة الكلور لتعمل كافة المحطات بالجودة العالية وبالكفاءة المطلوبة.

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