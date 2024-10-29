معسكر تدريبي وورش عمل.. أمانة المهنيين المركزية بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعها التنظيمي

عقدت أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمود سعد، اجتماعها التنظيمي الدوري، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، في حضور النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة بتشكيلها الجديد.

كشف النائب محمود سعد عن تنظيم الأمانة معسكر تدريبي لمدة 3 أيام في شهر ديسمبر المقبل، وعقد ورش عمل لتنفيذ الأهداف على أرض الواقع في جميع الحافظات.

وفي كلمته، أوضح النائب عصام هلال عفيفي ضرورة التعاون بين الأمانات النوعية المختلفة داخل الحزب بما يصب في صالح المواطن، وهو الهدف الأساسي لكل فاعليات وأنشطة حزب مستقبل وطن.

وشهد الاجتماع، نقاشا وتفاعلا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة، وعددا من القضايا المرتبطة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الأفكار والرؤى التي تلبي طموحات واحتياجات المواطن المصري.