رئيس جامعة قناة السويس يُكلف الدكتور محمود شعيب منسقاً عاماً للأنشطة الطلابية

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتكليف الدكتور محمود إبراهيم شعيب أستاذ ورئيس قسم النظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار بالعمل منسقاً عاماً للأنشطة الطلابية بالجامعة.

واستقبل الدكتور ناصر مندور - اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024 الدكتور محمود شعيب لتسليمه القرار، متمنياً له التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليه.

شهد مراسم تسليم القرار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية.

يُذكر أن الدكتور محمود شعيب شارك في العديد من اللقاءات القمية وأهمها يوم تفوق الجامعات المصرية، والذي نظمته جامعة قناة السويس بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

كما عمل مدرباً لمنتخب الجامعة لألعاب القوى من 2024 حتى الآن.

أما عن تدرجة الوظيفي فعمل مدرس بكلية التربية الرياضية بالعريش عام 2012، ثم أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس 2017، وصولاً إلى درجة الأستاذية بكلية التربية الرياضية 2023.