تشغيل 2500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت لصرف المعاشات

قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن الهيئة اتخذت جميع التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل عملية صرف المعاشات بمكاتب ومنافذ البريد على مستوى الجمهورية، حيث تقرر تشغيل 2500 مكتب بريد بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، إلى جانب جميع الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة يومي "الجمعة والسبت" الموافقين 1 ، 2 نوفمبر 2024 على أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، ويوم السبت ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بكل سهولة ويسر".

وأوضحت، أن وحدة التحكم المركزية بالهيئة تقوم بمتابعة انتظام العمل بجميع المنافذ، للتأكد من تقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت بالإضافة إلى متابعة تغذية كافة ماكينات "صراف آلي البريد المصري" على مستوى الجمهورية، بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة.