عقبة: 100 يوم صحة قدمت 140 مليون خدمة طبية في 88 يومًا

تحدث الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، عن جهود مبادرة «100 يوم صحة»، مشيرًا إلى أنّ المبادرة تؤكد جاهزية وزارة الصحة المصرية لتوفير كل الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مبادرة «100 يوم صحة» تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المرأة والطفل من خلال توفير الخدمات الأساسية والعلاجية التي تغطي كل احتياجات المواطن الصحية بالمجان، ما يعكس اهتمام الدولة بصحة المواطن المصري.

وواصل، أنّ المبادرة قدمت 140 مليون خدمة طبية خلال 88 يومًا، إذ إنّ مبادرة «100 يوم صحة» تشمل كافة المبادرات السابقة أي ما تم عمله في المبادرات الصحية السابقة، مشيرًا إلى أنّ المبادرة تهتم بصحة المواطن من خلال القدرة على التعامل مع مشكلاته الصحية في تخصصات الأسنان والعين والصدر، فضلًا عن الكشف على حاملي الأمراض المزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم.