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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: تنسيق مع الوزارات لتنفيذ مشروع السياحة الريفية بالقرى الجاذبة

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان مع ممثلى الوزارات المعنية
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أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه يقوم حالياً ممثلى مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الممول من الاتحاد الأوروبى، وبالشراكة مع وزارات والسياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بالمرور الميدانى على عدد من القرى ذات الجذب السياحى لترشيحها واختيار أحدها لتنفيذ مشروع السياحة الريفية بها وفقاً لحزمة من المعايير والمقومات الأساسية .

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار الرؤية المتكاملة للاستثمار الأمثل لكافة المقومات الطبيعية التى تمتلكها زهرة الجنوب، والمزايا النسبية المتعددة، فضلاً عن تنوع الأنماط السياحية بها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع ممثلى الوزارات المعنية فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، ومسئولى الكيانات السياحية والتنفيذية بالمحافظة .

محافظ أسوان يشيد بدعم الوزارات لتنفيذ مشروع السياحة الريفية وجذب السياح

وقدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للدعم المتواصل من الوزارات المختصة لتنفيذ مشروع السياحة الريفية داخل محافظة أسوان وفقاً لرؤية وأفكار مستنيرة ترتكز على أسلوب ومنهاج عمل محكم ومدروس بشكل علمى، مؤكداً أنه سيتم تسخير الإمكانيات من أجهزة المحافظة ونقابة المرشدين وغرفة شركات السياحة ووكلاء السفر من أجل توفير كافة عناصر ومقومات النجاح لهذا المشروع المتميز وتحقيق مزيد من الجذب السياحى لعروس المشاتى.

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