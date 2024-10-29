الملك لير يحيي ذكرى ميلاد سلوى محمد علي

تتمتع الفنانة سلوى محمد علي، التي تحل ذكرى ميلادها اليوم الثلاثاء، بمسيرة فنية غنية ومتنوعة، وتعد من أبرز الفنانات المصريات اللواتي يقدمن أداءً عالي الجودة في أدوارهن، مما جعلها تحظى بتقدير نقدي وجماهيري كبير، ولدت في 29 أكتوبر 1964م، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وانطلقت في عالم الفن منذ أوائل الثمانينيات، وقدمت أدوارًا متنوعة في السينما، والتلفزيون، والمسرح.

عُرفت بأسلوبها الطبيعي وقدرتها على تقديم شخصيات مركبة بعمق وإنسانية

عُرفت سلوى محمد علي بأسلوبها الطبيعي وقدرتها على تقديم شخصيات مركبة بعمق وإنسانية، ما جعلها واحدة من الوجوه المميزة في الدراما المصرية، شاركت في العديد من الأعمال الناجحة منها على سبيل المثال وليس الحصر، مسلسلين «بنت اسمها ذات» و«رمضان كريم»، وأثبتت حضورها القوي خاصةً في الأدوار التي تتطلب حساسية وصدقًا.

تميزت سلوى محمد علي بأدوارها في أفلام مثل «الخلية» و«المش مهندس حسن» و«جاءنا البيان التالي»، حيث أظهرت براعتها في أداء الشخصيات المركبة والواقعية، كما قدمت أدوارًا لا تنسى في الدراما التلفزيونية، منها دورها في «سجن النسا» و«سيرة حب» ما جعلها واحدة من الممثلات القادرات على الوصول إلى عمق الشخصية وإيصال رسالتها للجمهور بصدق وإتقان.

هذا إلى جانب عمل سلوى محمد علي في السينما، والتلفزيون، كانت لها بصمة واضحة في المسرح، حيث شاركت في العديد من العروض المسرحية وأثبتت قدرتها على الأداء الحي والتفاعل مع الجمهور منها على سبيل المثال وليس الحصر، «الملك لير».

الملك لير

قدمت الفنانة سلوى محمد علي دور «ريجان» في مسرحية «الملك لير» التي عرضت على خشبة المسرح القومي في العام 2001، والتي تدور أحداثها حول «الملك لير» الذي قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة ولأن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردا والدهما، وتتوالى الأحداث.

شاركها البطولة الفنانين: يحيى الفخراني، أشرف عبدالغفور، أحمد عبدالحليم، أحمد سلامة، ريهام عبدالغفور، فاروق عطية، نرمين كمال، عماد العروسي، رشدي الشامي، هشام الشربيني، عهدي صادق، مروة عبدالمنعم، نرمين زعزع، أيمن الشيوي، وآخرون، والعمل من تأليف الكاتب المسرحي الإنجليزي ويليام شكسبير، وترجمة فاطمة موسى، وإخراج أحمد عبدالحليم.

وفي العام 2019 أعيد تقديمها مرة أخرى على خشبة مسرح كايرو شو، ومن بطولة الفنان يحيى الفخراني، أحمد فؤاد سليم، رانيا فريد شوقى، ريهام عبدالغفور، هبة مجدى، مجدي كامل، نضال الشافعى، أحمد عزمى، وأحمد فهيم، أيمن الشيوى، وناصر سيف، وحمادة شوشة، وإخراج تامر كرم.

وهذا العام يشارك بطولتها الفنانين: يحيى الفخراني، أيمن الشيوي، طارق الدسوقي، علاء قوقة، عابد عنابى، حسام داغر، وآخرون، ومن إخراج شادي سرور.