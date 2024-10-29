وزير التموين يتوجه للأردن للمشاركة بالمنتدى الإقليمي "تسريع تحول النظُم الغذائية"

يتوجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، للمملكة الأردنية الهاشمية تلبيًة لدعوة المهندس خالد الحنيفات، رئيس مجلس الأمن الغذائي وزير الزراعة الأردني، للمشاركة في فعاليات المنتدى الإقليمي حول "تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية" والمقام بالعاصمة الأردنية عمان يومي 30-31 أكتوبر 2024.

ويأتي تنظيم المنتدى من جانب مجلس الأمن الغذائي لدى وزارة الزراعة الأردنية ولجنة الأمم المتحدة الأقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الإسكوا) بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والبنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية من خلال الحوكمة الرشيدة ووسائل التنفيذ الفعالة وتعزيز التعاون الإقليمي، كما سيتم التركيز خلال المنتدى على مناقشة أحدث البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي والأغذية بالمنطقة، وتأثير الأزمات المتلاحقة على النظم الغذائية، إضافةً إلى بحث إستراتيجيات تعزيز النظُم الغذائية المرنة والمستدامة.

ويذكر أن المنتدى الإقليمي سيشارك به لفيف من السادة الوزراء من مختلف الدول العربية وكبار المسئولين في المؤسسات المعنية اضافةً إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.