الحبس عامين لمتهم في التعدي على عامل والتحرش بشقيقته بالساحل

قضت محكمة جنح الساحل، بمعاقبة متهم بالحبس عامين في التعدي على عامل والتحرش بشقيقته بمنطقة الساحل.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الساحل تلقت بلاغا من عامل مقيم بدائرة القسم، وبصحبته شقيقته مقيمة بذات العنوان مصابة بجرح تم إسعافها بأحد المستشفيات، وقرر أثناء سيرهما قام المتهم أثناء استقلاله دراجة نارية بالتحرش بشقيقته وإسقاطها بالأرض وتسبب في إصابتها المنوه عنها ولاذ بالفرار.

بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن القبض على المتهم والمركبة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.