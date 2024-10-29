ضبط صاحب ورشة ونجله لاتهامهما باحتجاز شخص في باب الشعرية

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، في ضبط صاحب ورشة ونجله لاتهامهما باحتجاز شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية بباب الشعرية.

تلقى قسم شرطة باب الشعرية، بلاغا من أحد المواطنين بتضرره من صاحب ورشة ونجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج لقيامهما بإحتجازه داخل الورشة محل عملهما وإجباره على توقيع عدد من إيصالات الأمانة والاستيلاء منه على مبلغ مالى، وصورة بطاقة تحقيق الشخصية بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبا الواقعة، وبحوزتهما إيصالات الأمانة، جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.