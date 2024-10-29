ads
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط صاحب ورشة ونجله لاتهامهما باحتجاز شخص في باب الشعرية

المتهمين
المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، في ضبط صاحب ورشة ونجله لاتهامهما باحتجاز شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية بباب الشعرية.

تلقى قسم شرطة باب الشعرية، بلاغا من أحد المواطنين بتضرره من صاحب ورشة ونجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج  لقيامهما بإحتجازه داخل الورشة محل عملهما وإجباره على توقيع عدد من إيصالات الأمانة والاستيلاء منه على مبلغ مالى، وصورة بطاقة تحقيق الشخصية بسبب خلافات مالية بينهما.  

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبا الواقعة، وبحوزتهما إيصالات الأمانة، جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اتخاذ الإجراءات القانونية احتجاز إحتجاز شخص إكراهه على توقيع إيصالات أمانة الإستيلاء القانونية