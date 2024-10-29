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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة حديثة توضح قدرة الذكاء الاصطناعي في استكشاف "فأر الحب" المثالي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أوضحت دراسة حديثة قدرة الذكاء الاصطناعي فى استكشاف وتحديد ملامح الرجال المثالى والجدير بالثقة فى العلاقات العاطفية "فأر الحب"، وفقا لما نشرته مجلة ديلى ميل.

قام الخبراء باستطلاع آراء 2000 بريطاني لاستكشاف السمات المشتركة للخائنين وأدخلوا النتائج في مولد صور الذكاء الاصطناعي.

واكتشف الخبراء أن الرجال الذين يتمتعون بالصلع وأنوف كبيرة في الأربعينيات من العمر هم الأقل جدارة بالثقة، بالإضافة إلى ذلك وضعت صورة نمطية للأنثى الخائنة، والتي تتميز بشعر داكن وأنف صغير وهي في أوائل الخمسينيات من عمرها وتم وصف كلا الجنسين بأنهما يتمتعان ببنية نحيفة ونظرة ثاقبة.

وكشفت النتائج أن الرجال أكثر ميلا للاعتراف بالخيانة حيث بلغت النسبة حوالي الثلث مقارنة بربع النساء.

وأفادت نحو 4 من كل 10 نساء بأنهن تركن شريكهن بمجرد اكتشاف الخيانة بينما 12% منهن تخلين عنه بعد شهر و14% بعد 3 أشهر.

وأشارت روزي ماسكيل المديرة التنفيذية للتسويق في شركة MrQ التي أجرت البحث إلى أن ما يقرب من نصف المشاركين (41%) على دراية بتجارب الخيانة المؤلمة ما يجعلهم يتماهون مع الخصائص الموجودة في هذه الصور، كما أن 39% من الشركاء الذين تعرضوا للخيانة أعلنوا انفصالهم على الفور ما يدل على قيمة الولاء في العلاقات.

وأوضحت أن هذه النتائج تستند إلى تحليل إحصائي وقد لا تنطبق على الجميع فالسلوكيات تحدد من خلال قرارات الأفراد وأفعالهم وليس مظهرهم.

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