سقوط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة المخازن وأعمدة الإنارة بالقاهرة

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة 3 تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة المخازن وأعمدة الإنارة بمناطق بولاق أبو العلا وبدر والقطامية.

تعود البداية، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلان؛ لهما معلومات جنائية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المخازن بدائرة قسم شرطة بولاق بأسلوب "كسر الأقفال"، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المُستولى عليها بمسكن أحدهما.

كما تم ضبط 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة بدائرة قسم شرطة بدر، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب واقعتين سرقة، وأقروا بتصرفهم فى بعض المسروقات المستولى عليها بالبيع لعميلهم "سىء النية" (مالك محل خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) "تم ضبطه وبحوزته المسروقات".

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة أعمدة الإنارة بدائرة القسم، وبحوزتهم عدد من القطع والأجزاء المعدنية والمسامير الخاصة بأعمدة الإنارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.