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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الوزراء يغادر إلى الرياض للمشاركة في النسخة الثامنة لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، متجهاً إلى العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، للمُشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي يقام في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، ويرافقه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ويشهدُ المُؤتمر حضور قادة عدد من دول العالم، ويستقطب أكثر من 5 آلاف مُشارك و500 مُتحدث، من صناع السياسات والتنفيذيين، والمستثمرين، وكبار المتخصصين في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الصلة بالاستثمار، حيث يتناول عبر أكثر من 200 جلسة؛ موضوعات الاستقرار الاقتصادي، والتنمية العادلة، ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والصحة، والقضايا الجيوسياسية، وغيرها من الشواغل العالمية.

رئيس الوزراء الرياض مبادرة مستقبل الاستثمار المملكة العربية السعودية الرئيس عبد الفتاح السيسي