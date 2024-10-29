رئيس الوزراء يغادر إلى الرياض للمشاركة في النسخة الثامنة لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، متجهاً إلى العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، للمُشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي يقام في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، ويرافقه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ويشهدُ المُؤتمر حضور قادة عدد من دول العالم، ويستقطب أكثر من 5 آلاف مُشارك و500 مُتحدث، من صناع السياسات والتنفيذيين، والمستثمرين، وكبار المتخصصين في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الصلة بالاستثمار، حيث يتناول عبر أكثر من 200 جلسة؛ موضوعات الاستقرار الاقتصادي، والتنمية العادلة، ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والصحة، والقضايا الجيوسياسية، وغيرها من الشواغل العالمية.