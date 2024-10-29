رئيس "الاتحاد": تحركات الرئاسة و"النواب" تعكس الجهد المصري لإحلال الاستقرار بالمنطقة

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن التحركات التي تقوم بها مصر من خلال مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الرئاسة ومجلس النواب، تعكس الدور الكبير الذي تتبناه الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية والعدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على كل من غزة ولبنان، لافتا إلى أن اتساق الموقف المصري يعبر عن موقف القاهرة التاريخي وغير المتحول تجاه ما يدور في المنطقة.

وأضاف "صقر" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل تحركاته الحثيثة على المستوى السياسي والدبلوماسي، من خلال لقاءاته مع قادة المنطقة، والتي يؤكد خلالها على موقف مصر الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن مصر تتبنى ثلاثة حقوق الأشقاء الفلسطينيين في مقدمتها وقف فوري لإطلاق النار، ثم ادخال المساعدات الإنسانية لغزة، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل عادل يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

وذكر رئيس حزب الاتحاد، أن هذه الرؤية عبر عنها الرئيس السيسي خلال جميع لقاءاته وآخرها أثناء لقاءه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ثم لقائه أمس برئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي بالبرلمان الأوروبي والاتصال الذي جمعه برئيس وزراء هولندا، مشيرا إلى أن الأمر نفسه يتعلق بلبنان حيث تمتلك مصر رؤية واحدة أساسها وقف إطلاق النار.

وذكر المستشار رضا صقر، موقف الرئيس السيسي تكامل معه موقف البرلمان المصري، والذي عبره عنه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال لقائه، أمس، مع رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي، إذ أكد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري وكذلك في لبنان مع تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، وهو ما يعكس وحدة الجهود المصرية لإحلال السلام في المنطقة ووضع حد لعدوان الاحتلال الإسرائيلي.