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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

نديم إلياس رئيساً للمجلس التصديري للطباعة والتغليف لمدة 3 سنوات

اجتماع المجلس التصديري
اجتماع المجلس التصديري للطباعه و التغليف
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أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف نتائج الانتخابات التي أجريت اليوم لتشكيل هيئة المكتب تنفيذاً لقرار وزير التجارة رقم 148 لسنة 2024 بتشكيل المجالس التصديرية في دورتها الجديدة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز المهندس نديم إلياس رئيساً للمجلس لمدة 3 سنوات وأدهم الشاذلي أمين الصندوق وشريف العلم وأحمد محمد رشاد وكيلا المجلس.

وتضمن تشكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية الجديد كلا من: نديم إلياس – أحمد جابر - سمير البيلي - هاني قسيس - حسن عاكف –  رياض الكيلاني –  أحمد رشاد – إسعاد يونس –  شريف المعلم –   أدهم الشاذلي – يوسف حسين شاهين.

تشكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف المهندس نديم إلياس نديم إلياس رئيسا للمجلس التصديري للطباعة المجلس التصديري للطباعة والتغليف المجالس التصديرية في دورتها الجديدة